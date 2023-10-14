الطيران الحربي الروسي يشن غارتين جويتين على أطراف مدينة إدلب

شن الطيران الحربي الروسي غارتين جويتين مزدوجتين بصواريخ شديدة الانفجار استهدفتا معمل الغزل شرقي المنطقة الصناعية على طريق إدلب- سرمين شرقي مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وقصفت قوات النظام صباح اليوم بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرى رويحة وبينين بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت بالصواريخ قرية العصعوص بريف حلب الغربي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

ونفذت الطائرات الحربية الروسية منذ صباح أمس الجمعة، 16 ضربة جوية على مناطق متفرقة ضمن منطقة بوتين-أردوغان” طالت مناطق مدنية وعسكرية توزعت:

-4 غارات على محيط قرية الشيخ سنديان بريف إدلب الغربي.

-2 غارة على جبل الأربعين

-2 غارة محيط قرية احسم

-1 غارة محيط قرية مشون

-1 غارة على محيط بلدة كنصفرة

-2 غارة على حرش جوزف

-2 غارة على محيط قرية بليون.

– 2 على أطراف مدينة إدلب الشرقية