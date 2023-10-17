الطيران الحربي الروسي يشن 10 غارات جوية على مناطق عدة في الريف الإدلبي

نفذ الطيران الحربي الروسي فجر اليوم 10 غارات جوية بصواريخ شديدة الانفجار استهدفت أطراف بلدات معرة مصرين وحفسرجة والشيخ بحر وحرش بلدة الشيخ يوسف بريفي إدلب الشمالي والغربي، وتنتشر ضمن هذه المناطق عدد من المقرات العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام، كما طالت إحدى الغارات أحد المخيمات العشوائية، وأدت الغارات لوقوع عدد من الإصابات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 16 تشرين الأول الجاري، استشهاد مواطن، متأثراً بجراح التي أصيب بها بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري، في قصف جوي نفذته الطائرات الروسية، استهدف منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري، تنفيذ 14 غارة جوية من قبل المقاتلات الروسية، طالت مناطق متفرقة ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” وخلفت ضحايا المدنيين.