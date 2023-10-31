الطيران الحربي الروسي يشن 9 غارات جوية على ريف إدلب ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

نفذ الطيران الحربي الروسي 5 غارات جوية استهدفت محيط بلدة كنصفرة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، كما نفذ 4 غارات جوية استهدفت محيط عين شيب غربي إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم قصف قوات النظام البرية بالمدفعية الثقيلة قريتي كفرتعال والقصر غربي حلب، وقرى الفطيرة وفليفل وسفوهن والبارة بجبل الزاوية جنوبي إدلب ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.