الطيران الحربي الروسي ينفذ غارات جوية على مناطق يتوارى فيها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مناطق يتوارى فيها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، حيث بلغ عدد الضربات التي نفذها منذ يوم أمس أكثر من 12 غارة، طالت كهوف ومغار في البادية، بتزامن مع تحليق لطيران استطلاع في أجواء البادية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ويشار إلى أن الطيران الروسي الحربي غاب عن أجواء البادية السورية، ولم ينفذ غارات جوية منذ أشهر عدة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 11 أب الفائت، تنفيذ الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية، على مواقع يتوارى ضمنها عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الرقة، وسط تحليق متواصل في أجواء البادية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، حيث طالت الغارات كهف ومغار في البادية.