الطيران الحربي الروسي ينفذ غارة جوية بمنطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي

نفذ الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدفت محيط قرية السرمانية بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقتل عنصر من قوات النظام، اليوم في قصف بري متبادل بين الأخيرة، وفصائل “الفتح المبين” على محور جورين في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.

وقصفت قوات النظام في صباح اليوم بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي تديل وكفرتعال بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.