الطيران الحربي الروسي ينفذ 9 غارات جوية على محور الكبينة بريف اللاذقية وريف إدلب

نفذ الطيران الحربي الروسي 4 غارات جوية بعد منتصف ليل الجمعة- السبت، طالت مواقع في تلال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، وسط تصاعد ألسنة الدخان في المواقع المستهدفة، كما نفذ الطيران الحربي الروسي 5 غارات جوية استهدفت محيط قرية الشيخ يوسف بريف إدلب الغربي، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” تصاعدا في القصف الجوي من قبل المقاتلات الروسية على مناطق متفرقة ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”، حيث ارتفاع إلى 54 تعداد المدنيين والعسكريين الذين قتلوا باستهدافات جوية من قبل طائرات حربية روسية على منطقة “بوتين – أردوغان” خلال العام 2023 وتحديداً منذ تاريخ 24 حزيران، بالإضافة لإصابة أكثر من 92 شخص بجراح متفاوتة.

والشهداء والقتلى هم:

– 20 مدني بينهم سيدتين و4 أطفال 2 منهم من عوائل التركستان بقصف جوي على إدلب

– 34 من المجموعات الجهادية بينهم 17 من هيئة “تحرير الشام” باستهدافات جوية على إدلب