الطيران الروسي ينفذ 8 غارات جوية في ريفي حماة وإدلب وطائرة مسيّرة تتسبب بسقوط جرحى في محيط السقيلبية

نفذ الطيران الحربي الروسي غارات جوية جديدة على قرية العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، وقرية الحلوبة بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، حيث نفذ 8 غارات جوية منذ صباح اليوم دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، ويشار بأن المناطق المستهدفة تنتشر فيها نقاط لهيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني وعدة فصائل أخرى بينها فصائل تابعة للجيش الوطني.

وتأتي الغارات الجوية بعد سقوط عدد من الجرحى نتيجة استهداف طائرة مسيّرة لقرية جلاب في محيط مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي، ضمن من مناطق سيطرة قوات النظام.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 6 أيلول الجاري، إلى مقتل 5 عناصر من فصيل أنصار التوحيد الجهادي وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة، نتيجة الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية على قرية الفطيرة بجبل الزاوية جنوب إدلب.

كما شن الطيران الحربي الروسي غارتين على محيط قرية البارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.