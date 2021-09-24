الطيران الروسي يجدد قصفه الجوي على منطقة “بوتين-أردوغان” في إطار استمرار التصعيد الكبير

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، 4 غارات جوية، بعدة صواريخ فراغية، نفذتها مقاتلة روسية صباح اليوم الجمعة، على محيط قريتي الغسانية والعالية بريف مدينة جسر الشغور غربي إدلب، ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” دون معرفة حجم الأضرار حتى اللحظة.

وبذلك يرتفع إلى 185 تعداد الغارات الروسية على منطقة “بوتين-أردوغان” منذ مطلع أيلول الجاري، توزعت على النحو الآتي:140 غارة جوية على محافظة إدلب، 25 غارة جوية على اللاذقية، و2 غارة على ريف حماة، و18 غارة جوية على مواقع في محافظة حلب.