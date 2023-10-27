الطيران الروسي يجدد قصفه على الريف الإدلبي وفصائل “الفتح المبين” تستهدف مواقع لقوات النظام في ريف اللاذقية الشمالي

نفذ الطيران الحربي الروسي صباح اليوم غارة جوية، على محور الفطاطرة بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”. وفي سياق متصل، استهدفت فصائل “الفتح المبين” بالمدفعية الثقيلة، مواقع تجمع لقوات النظام في ريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

كما أصيب عنصر من فصائل “الفتح المبين” في قصف مدفعي متبادل على محور الفطيرة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث جرى نقله إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 535 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 345 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 238 من العسكريين و 180 من المدنيين بينهم 42 طفل و18 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-92 من المدنيين بينهم 12 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

– 337 عنصر من قوات النظام بينهم 22 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 79 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.