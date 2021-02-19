الطيران الروسي يحلق في أجواء منطقة “خفض التصعيد” تزامنا مع الهدوء الحذر الذي يخيم على المنطقة

الطيران الروسي يحلق في أجواء منطقة “خفض التصعيد” تزامنا مع الهدوء الحذر الذي يخيم على المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليق للطيران الحربي الروسي في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان” تزامنا مع الهدوء الحذر الذي يسيطر على المنطقة، بالإضافة إلى تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، مقتل سائق تركس، جراء استهداف آليته بصاروخ موجه، أثناء تدشيم مواقع الفصائل على محور معارة النعسان بريف إدلب قرب الحدود الإدارية مع محافظة حلب.