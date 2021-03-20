الطيران الروسي يقصف مناطق في جبل الزاوية وأُخرى في ريف مدينة جسر الشغور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، غارتين جويتين، نفذتها المقاتلات الروسية على حرش قرية بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب، تزامن ذلك مع استهداف الطيران الروسي لقرية بكفلا في ريف جسر الشغور الشمالي بعدة صواريخ فراغية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي 13 مارس/آذار الحالي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن طائرات حربية روسية دمرت مستودعات ذخيرة لهيئة تحرير الشام في ريف حلب الغربي ضمن منطقة الضامن التركي “أردوغان”، قرب نقاط التماس مع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والضامن الروسي “بوتين”، وكانت طائرة حربية روسية قد نفذت 5 غارات بصواريخ شديدة الانفجار استهدفت مواقع عسكرية على أطراف بلدتي رحاب وتقاد بريف حلب الغربي، قرب مناطق التماس بين الفصائل وقوات النظام، تزامنًا مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.