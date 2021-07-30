الطيران المسير التركي يستهدف سيارتين اثنتين على طريق عين العرب (كوباني) – حلب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الجمعة، استهداف طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي لسيارتين اثنتين في قرية قومجي على طريق عين العرب (كوباني) – حلب، بريف عين العرب الجنوبي، أثناء مرورهما من المنطقة، الأمر الذي أدى لوقوع خسائر مادية دون معلومات عن خسائر بشرية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن السيارتين مدنيتين.

وكان المرصد السوري رصد في 16 نيسان الفائت من العام الجاري، قيام طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية، باستهداف منزلاً في ريف عين العرب (كوباني)، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن المنزل يقع في قرية علبلور بريف عين العرب الغربي، وهو المنزل الذي مكث فيه زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان قبل أكثر من 40 سنة حين جاء من تركيا إلى سورية، وأدت الضربة اليوم إلى أضرار مادية حيث لا يتواجد أحد بالمنزل، والهدف الرئيسي من هذه الضربة هو استهداف رمزية الأمر.