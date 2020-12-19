العثور على جثة رجل ستيني في بلدة كفرغان ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على جثة رجل ستيني مرمية قرب أحد المنازل في بلدة كفرغان ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب، وبحسب أهالي القرية، فإن الرجل دهسته سيارة مسرعة صباح اليوم ولاذت بالفرار، وتم سحب جثته من قبل الكلاب البرية الشاردة في البلدة ونهشوا يداه بعد جره في الوحل، ليتم العثور عليه من قِبل فرق الإسعاف وأخذ الجثة لمشفى اعزاز الوطني.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن شاب أقدم على الانتحار من خلال قيامه بإطلاق النار على نفسه على طريق البل – صوران في الريف الشمالي لمحافظة حلب، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية، دون معرفة الأسباب التي دفعته للقيام بالانتحار.