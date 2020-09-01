العثور على جثة رجل مقتولاً شمالي حلب في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فرق الإنقاذ عثرت على جثة تعود لرجل مجهول الهوية، وجد مقتولاً في قرية “تل بنانات” الواقعة بريف قباسين ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مجموعة مسلحة مؤلفة من 4 أشخاص داهمت خيمة تأوي مهجرين في مخيم “التوحيد” الواقع في بلدة “شمارين” ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب، في محاولة من قِبل المجموعة اختطاف شاب من خيمته، حيث دار اشتباك بالأسلحة الخفيفة بين المهاجمين وأفراد عائلة الشاب الذين حاولوا اختطافه، ماتسبب بمقتل متزعم المجموعة المسلحة التي هاجمت خيمة العائلة، وسط حالة من التوتر تسود مخيم “التوحيد” حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، عملية اغتيال طالت نائب رئيس مجلس قرية “تل عار” المحلي التابعة لمدينة أخترين من خلال إطلاق النار عليه من قِبل مجهولين اثنين يستقلان دراجة نارية، وذلك على طريق الراعي في مدينة الباب ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشرقي.