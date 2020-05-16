العثور على جثة شاب شرق دير الزور في ظل الفلتان الأمني المتواصل ضمن مناطق نفوذ “قسد”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: لا يزال الفلتان الأمني يسيطر على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية ضمن منطقة شرق الفرات، وفي هذا السياق، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مواطنين عثروا على جثة شخص مقتولاً بالرصاص، في أطراف بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة حتى اللحظة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 501 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 169 مدنيا، من بينهم 11 طفل و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 327 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.