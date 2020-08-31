العثور على جثة شاب عراقي الجنسية مقتولاً داخل خيمته في “دويلة الهول” شرق الحسكة 

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن مجهولين اغتالوا لاجئا عراقيا يعمل على بيع المشروبات الكحولية والتبغ في خيمته، الواقعة في القسم الثالث من مخيم “الهول” الذي يحتوي عوائل من تنظيم الدولية الإسلامية في ريف الحسكة الشرقي.

وكان المرصد السوري قد نشر في 17 آب/أغسطس الجاري، أن مجهولون قتلوا لاجئا عراقيا يبلغ من العمر 25 عاما بواسطة مسدس، في الفيز الثالث المخصص للاجئين العراقيين في “دويلة الهول” في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، دون معرفة الأسباب لذلك.