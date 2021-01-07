العثور على جثة شاب مقتولاً بانفجار قنبلة في ريف درعا

قتل شاب في بلدة كناكر بريف درعا، نتيجة انفجار قنبلة كان يعبث بها قرب أحد المنازل في الأراضي الزراعية للبلدة

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، أمس، مقتل مدني بانفجار لغم من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية لقرية سنجار الخاضعة لنفوذ قوات النظام شرقي إدلب.

كما انفجر لغم من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية لقرية صوغناكة التابعة لناحية شيراوا، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخر من أبناء عفرين المهجرين.

وفي ريف دير الزور الشرقي، استشهد طفلان وأصيب ثالث، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية الدوير الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف دير الزور الشرقي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 413 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 128 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.