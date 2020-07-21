العثور على جثة شاب مقتولاً غرب مدينة اعزاز في ظل استمرار الفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ الفصائل

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: يتواصل الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة، حالها كحال جميع المناطق السورية على اختلاف القوى المسيطرة، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، العثور على جثة شاب، ضمن أرض زراعية غربي مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن ظروف وطبيعة مقتله والجهة الفاعلة.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مواطن في مدينة الباب، الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى إصابته بجروح، بينما فر المسلحون على دراجات كانوا يستقلونها.