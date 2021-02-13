العثور على جثة شاب مقتول بواسطة طلق ناري في الرأس في ريف مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على جثة شاب مقتول بواسطة طلق ناري في الرأس على طريق قرية خزينة جنوب مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة حتى اللحظة.

المرصد السوري أشار في الـ 10 من فبراير/شباط الجاري، أن شخصان أصيبا بجراح، جراء شجار عائلي في حي بوطان غربي في مدينة عين العرب (كوباني)، تطور لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة، تم نقل الجرحى إلى المشافي القريبة، ويأتي ذلك، في ظل الفوضى و الانفلات الأمني في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.