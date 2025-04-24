العثور على جثة ضابط بعد أيام من اختفائه خلال توجهه إلى عمله بطرطوس

العثور على جثة ضابط بعد أيام من اختفائه خلال توجهه إلى عمله بطرطوس

محافظة اللاذقية: عُثر على جثة ضابط يُدعى “باسل عبد الكريم سلامة”، كان يشغل رتبة “عميد” لدى النظام السابق؛ مقتولاً “تصفية” داخل المشفى الوطني في مدينة اللاذقية.

وذلك بعد ثلاثة أيام من فقدان الاتصال به عقب مغادرته منزله متوجهاً إلى عمله في محافظة طرطوس، فيما لم ترد معلومات حول مكان أو ظروف مقتله.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فقد أجرى الضابط تسوية أمنية في وقت سابق، بينما طُلب منه استكمال عمله في مركز البحوث العلمية بطرطوس.

وفي التفاصيل، تلقى الضابط مكالمة هاتفية يوم الاثنين 21 نيسان الجاري من أحد العاملين في المركز، يُطلب منه الحضور الفوري، ليغادر على إثرها منزله في مدينة اللاذقية، قبل أن ينقطع الاتصال معه بشكل مفاجئ، حتى عُثر على جثته لاحقاً في المشفى الوطني.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 538 أشخاص، هم: 517 رجل، 14 سيدات، و 7 أطفال، وتوزعوا على النحو التالي:

– دمشق: 12، هم: (12 رجال، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– ريف دمشق: 53 هم: ( 52 رجلًا، 1 سيدة)، 6 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حمص:194 هم: (181 رجلاً، 10 سيدة و3طفل)، 76 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حماة:106هم: (104 رجل، 1 سيدة، 1 طفل)، 41 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– اللاذقية:40 هم: (37 رجل، 1 سيدة، وطفلان)، 22 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حلب: 32 هم: (32 رجل، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– طرطوس: 58 هم: (56 رجل، 1 سيدة ، 1 طفل)، 37 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– إدلب: 14 هم: (14 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– السويداء: 2، هم: (2 رجال)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– درعا:23 هم: (23 رجل).

– دير الزور: 4 هم: (4 رجال).