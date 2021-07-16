العثور على جثة عنصر ضمن “الدفاع الوطني” مقتولًا ضمن مناطق نفوذ ميليشيات إيران شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: عُثر على جثة عنصر من قوات “الدفاع الوطني” مقتولًا بواسطة طلق ناري من قِبل مجهولين وجثته مرمية في قناة للصرف الصحي على أطراف بلدة محكان بريف مدينة الميادين ضمن مناطق نفوذ ميليشيات إيران بريف دير الزور الشرقي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار في وقت سابق من اليوم، بأن ميليشيا “أبو الفضل العباس” التابعة للحرس الثوري الإيراني، عمدت خلال الساعات الفائتة، إلى الانسحاب من نقطة عسكرية تابعة لها تقع بالقرب من منطقة آثار الشبلي بأطراف مدينة الميادين ضمن ريف دير الزور الشرقي، وقامت الميليشيا بتسليم النقطة لحزب الله اللبناني الذي تمركز عناصره فيها بدورهم، وقاموا بنصب راجمة صواريخ ومضادات أرضية “عيار 23″، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الانسحاب هذا وتسلم حزب الله للنقطة.