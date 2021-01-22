العثور على جثة عنصر من “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا مقتولاً شرقي مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على جثة عنصر من “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا، مقتولاً في ظروف مجهولة قرب قرية تل حسين شرقي مدينة إعزاز ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي حلب.

وكان المرصد السوري، قد أشار أمس الأول، إلى أن مسلحون مجهولون، اغتالوا محاميًا في مدينة جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك بإطلاق النار من مسدس مزود بكاتم للصوت على سيارته التي كان يستقلها في المدينة.

ونشر المرصد السوري، في 17 يناير/كانون الثاني، أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة نوع “سانتفيه” أطلقوا النار على عنصر في فرقة “المنتصر بالله” الموالية لتركيا، وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة الباب بريف حلب، ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة.