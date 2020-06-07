العثور على جثة فتاة من أبناء عفرين بالقرب من مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على جثة فتاة كُردية من أبناء قرية “درويش” التابعة لناحية شرا في ريف عفرين شمال غرب حلب، ووفقا لمصادر السوري، فإن الفتاة تم قتلها بعد فقدان الاتصال بها قبل فترة، ليتم العثور على جثمانها صباح اليوم، وهي مقتولة في قرية الفيرزية قرب مدينة اعزاز شمال حلب.

وأشار المرصد السوري في 18 مايو المنصرم، إلى أن عنصر من فصيل “السلطان مُراد” ذو السمعة السيئة، أقدم على اختطاف فتاة من مدينة عفرين، بعد أن رفضت الزواج منه، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، أقدم العنصر المسلح على اغتصاب الفتاة تحت تهديد السلاح، ومن ثم إجبارها على الزواج منه.