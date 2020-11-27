العثور على جثة قيادي سابق في “الجيش الحر” مع مرافقه مقتولين بريف دير الزور في ظروف غامضة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر على جثتي رجلين مقتولين من أبناء ريف دير الزور الشرقي، اليوم في ظروف غامضة، وذلك في بلدة السجر بريف دير الزور الشمالي، بعد اختفائهما منذ يوم أمس.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن أحد القتلى كان قيادياً سابقاً في فصائل الجيش الحر في ريف دير الزور، دون ورود معلومات ودلائل عن الجهة التي استهدفتهما.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 605 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 211 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 390 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.