العثور على جثة مجهولة الهوية بالقرب من مدينة اعزاز شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: يتواصل الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن الريف الحلبي، عبر عمليات قتل مستمرة، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على جثة مجهولة الهوية حتى اللحظة، تعود لشخص جرى قتله ورميه في قرية ضمن أرض زراعية تابعة لقرية طاطية قرب مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، انفجاراً هز محيط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بحافلة تابعة لـ “الشرطة والأمن العام” الموالين لتركيا، وذلك على طريق شمارين – سجو، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى، بالإضافة لأضرار مادية في الحافلة