العثور على جثة مقاتل بصفوف قوات سوريا الديمقراطية في مدينة البصيرة شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر صباح اليوم الثلاثاء، على عنصر في صفوف قوات سوريا الديمقراطية مقتولاً بعدة طلقات نارية بالرأس ضمن الأراضي الزراعية الواقعة في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 580 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 203 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 373 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.