العثور على جثة مواطنة في حي باب هود ضمن مدينة حمص وسط سوريا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على جثة مواطنة من أبناء محافظة حماة، في منزلها الكائن في شارع الميتم ضمن حي باب هود بمدينة حمص، الخاضعة لسيطرة قوات النظام وسط سوريا، حيث جرى نقل الجثة إلى مشفى الباسل في حي كرم اللوز، ولم يعلم فيما إذا كانت المواطنة جرى قتلها أم توفيت وفاة طبيعية.

وكان المرصد السوري أشار في 16 كانون الثاني من العام الجاري، إلى مقتل شاب من أبناء بلدة دير عطية في ريف دمشق برصاص مسلحين مجهولين في مدينة حمص، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن شاب من أبناء بلدة دير عطية عُثر عليه مقتولاً بعد طلقات نارية في رأسه، بعد ذهابه إلى مدينة حمص قبل عدة أيام، بهدف التجارة، وبعد فقدانه وإبلاغ ذويه الجهات الأمنية عن فقدانه، تلقت عائلته خبراً بأنه جرى العثور على جثة الشاب مقتولاً ومرمياً في منزل مهجور ضمن حي “النازحين” بمدينة حمص.