العثور على جثة مواطن في مدينة درعا.. ومسلحون يستهدفون منزل قيادي ضمن فصيل موالي لروسيا شرقي المحافظة

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على جثة رجل مقتولاً بالقرب من “الجمرك القديم” في مدينة درعا، بظروف مجهولة حتى اللحظة، يذكر أن القتيل من عشائر البدة بريف السويداء، على صعيد آخر، ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية على منزل قيادي في اللواء الثامن الموالي لروسيا، وذلك في بلدة غصم بريف درعا الشرقي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1143 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 785، وهم: 226 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 362 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 138 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 32 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.