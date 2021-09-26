العثور على جثة مواطن مرمية في الشارع الرئيسي لمدينة هجين ضمن مناطق قسد بريف دير الزور

محافظة دير الزور: يتواصل مسلسل الفلتان الأمني في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور، حيثُ عُثر على جثة تعود لمواطن من أبناء بلدة البحرة مرمية في الشارع الرئيسي لبلدة هجين بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة أسباب ودوافع القتل.

يأتي ذلك في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف مدنيين وعسكريين في القوات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 800 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 289 مدنياً، من بينهم 18 طفلًا و15 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 507 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.