العثور على جثة مواطن مقتولاً داخل مزرعته برصاص مسلحين في ريف السويداء الغربي

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مواطن يعمل في تربية المواشي، وجد مقتولاً ضمن مزرعته الواقعة في بلدة الثعلة ضمن الريف الغربي لمحافظة السويداء، ووفقًا لمصادر المرصد، فإن المواطن عُثر عليه مقتولاً وعليه آثار عدة طلقات نارية، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة التي نفذها مجهولون، وذلك في أول جريمة قتل تشهدها محافظة السويداء في العام 2021، في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول من العام 2020 الفائت، قُتل 3 أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار، ليلة أمس، من قبل مسلحين مجهولين، في محيط بلدة الكفر بريف السويداء.

ويأتي ذلك، مع تزايد الانفلات الأمني وعمليات القتل في محافظة السويداء.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، في 23 ديسمبر/كانون الأول الفائت، مقتل أخوين اثنين جراء استهداف سيارة كانا يستقلانها على طريق المزرعة – الدور بريف السويداء الغربي.

ووثّق المرصد السوري، في 16 ديسمبر/ كانون الأول، مقتل امرأة جراء إصابتها برصاص عشوائي على خلفية اشتباك مسلح شهدته مدينة السويداء، بين عناصر من مجموعة تابعة لفصيل محلي مسلح، وبين شخص آخر، أثناء مداهمة المجموعة لمنزل الشخص.