العثور على جثة مواطن مقتولاً ومحروقاً قرب الحراقات النفطية البدائية في ريف دير الزور الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على مواطن مقتولاً ومحروقاً قرب الحراقات النفطية البدائية في بلدة “ذيبان” بريف دير الزور الشرقي، يأتي ذلك في ظل الفلتان الأمني المستشري والمتواصل ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 542 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 180 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 358 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.