العثور على جثة مواطن من أبناء بلدة ذيبان بريف دير الزور مقتولًا داخل منزله في الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على جثة مواطن أبناء بلدة ذيبان، جرى قتله بعدة أعيرة نارية داخل منزله الواقع في منطقة التوينة شمال غربي الحسكة، يوم أمس، حيث كان يعمل سابقًا “كومين” ضمن مجلس ذيبان المحلي في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، قبل أن يتعرض لمحاولة اغتيال و ينتقل على إثرها إلى الحسكة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 732 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 259 مدنياً، من بينهم 18 طفل و 15 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 464 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.