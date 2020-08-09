العثور على رجل مسن مقتولاً في الأراضي الزراعية بريف “تل أبيض” ضمن مناطق “نبع السلام”

العثور على رجل مسن مقتولاً في الأراضي الزراعية بريف “تل أبيض” ضمن مناطق “نبع السلام”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، العثور على جثة تعود لرجل مسن وجد مقتولاً في ظروف مجهولة ضمن الأراضي الزراعية لقرية كورامازات في ريف “تل أبيض” شمال محافظة الرقة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل عملية “نبع السلام”.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى استشهاد مواطن في سجن الشرطة العسكرية الموالية لتركيا في مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام”، تحت وطأة التعذيب، دون أن تسلم الفصائل الموالية لتركيا جثمانه إلى ذويه حتى الآن.

يذكر أن المواطن مدني لا ينتمي لأي فصيل عسكري، اعتقلته الشرطة العسكرية قبل أيام مع 3 من أفراد عائلته.