العثور على مساعد في “الأمن العسكري” التابع للنظام مقتولاً في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

العثور على مساعد في “الأمن العسكري” التابع للنظام مقتولاً في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على مساعد في “الأمن العسكري” التابع للنظام، مقتولاً من خلال إطلاق النار عليه قرب سد المنطرة في ريف محافظة القنيطرة.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المساعد في “الأمن العسكري” يخدم في مفرزة الجسر بمحافظة القنيطرة، وينحدر من مدينة مصياف جنوبي غربي مدينة حماة.

ونشر المرصد السوري في 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أن ضابط برتبة ملازم قُتل وأصيب آخرين من قوات النظام جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على إحدى النقاط العسكرية، في بلدة صيدا الجولان بريف القنيطرة.