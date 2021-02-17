العثور على مقبرة جماعية ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. وفرق الإنقاذ تنتشل 7 جثث مجهولة الهوية منها

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثرت فرق “الدفاع المدني”، اليوم، على مقبرة جماعية تضم جثث مجهولة الهوية في ريف حلب الشرقي، حيث تمكنت الفرق من انتشال 7 جثت،وذلك أثناء العمل بإزالة أنقاض في منطقة طريق السد على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وانتشال جثث أخرى من الموقع ذاته.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد علم، في 28 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بأن “القوى الأمنية” في مدينة إعزاز شمالي حلب، عثرت على جثة مدفونة قرب حاجز الشط التابع لـ”الشرطة العسكرية” في المدينة، وعند البحث تبين وجود 6 جثث أخرى في ذات المكان، ما يرجح وجود مقبرة جماعية لأشخاص جرى تصفيتهم إبان تواجد تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.