العثور على مواطن من أبناء الميادين مقتولاً بطلق ناري من قِبل مجهولين في مدينة دوما بريف دمشق

العثور على مواطن من أبناء الميادين مقتولاً بطلق ناري من قِبل مجهولين في مدينة دوما بريف دمشق

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عُثر على جثة مواطن من أبناء مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، مقتولاً بواسطة طلق ناري، داخل منزله بمدينة دوما بريف العاصمة دمشق، وسط ظروف مجهولة حتى اللحظة حول هوية الفاعلين وأسباب ارتكابهم للجريمة.

ونشر المرصد السوربدي في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن شاب أُصيب بجراح خطيرة جراء طعنه بالسلاح الأبيض من قِبل مجهولين، بهدف سرقة مقتنياته في بلدة حفير الفوقا الواقعة بالقلمون الغربي بريف العاصمة دمشق.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الشاب وجد على قارعة الطريق في منطقة العين بحفير الفوقا، وقد تعرض لطعنتين في رأسه، قبل أن يتم سرقة مقتنياته، حيث جرى إسعافه إلى مشفى صيدنايا.