العثور على 3 لاجئين سوريين “تعرضوا لضرب مبرح” على الحدود البولندية البيلاروسية (فيديو)

عثرت قوات حرس الحدود في بيلاروسيا على 3 لاجئين سوريين، 2 منهم في حالة صحية متدهورة، على الحدود مع بولندا.

ونشرت قناة دائرة حرس الحدود في بيلاروسيا على يوتيوب مقطع الفيديو، كما نشرت بيانًا على صفحة شرطة حدود بيلاروسيا في موقع التواصل (VK).

وقال أحد اللاجئين إن القوات البولندية أبرحتهم ضربًا وألقت بهم إلى الحدود البيلاروسية البولندية.