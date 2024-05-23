“العدالة طريق السلام في سوريا”.. العشرات يشاركون بمظاهرة وسط مدينة السويداء

محافظة السويداء: شارك العشرات من المواطنين اليوم في مظاهرة شعبية جديدة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء تأكيداً على استمرار الحراك الشعبي لأبناء السويداء في وجه النظام، حيث جدد المتظاهرون مطالبتهم بإسقاط النظام والتغيير السلمي وتطبيق القرار الدولي 2254 والانتقال السياسي للسلطة والإفراج عن المعتقلين، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات عديدة مناوئة للنظام كان من بينها “حتى ٱخر مجرم” و”نريد محاكمة الجناة في سوريا”، و”العدالة طريق السلام في سوريا”، و”الحرية لكافة المعتقلين والمغيبين الوطنيين”، و”القاتل يقتل ولو بعد حين”.

وفي 20 أيار الجاري، أزال متظاهرون لوحات عليها صور “حافظ الأسد”، أمام فرع الشركة العامة للمحروقات في مدينة السويداء.

على صعيد متصل، تجمع العشرات أمام مبنى محافظة السويداء، لتوجيه رسالة إلى جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي قالوا فيها: “إن بلادنا عطشى ولن يرويها إلا إزالة الطاغية”.

وطالبوا خلالها بالسلام والاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية العلمانية.