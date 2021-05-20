العراق.. اعتقال ستة دواعش اثنان منهم تسللا عبر حدود سوريا

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الخميس، اعتقال ستة مسلحين من تنظيم داعش في مناطق متفرقة بمحافظة نينوى (شمال البلاد).

وقال بيان الخلية إن اثنين من المعتقلين يحملان الجنسية السورية، وألقت السلطات القبض عليهما أثناء تسللهما إلى الأراضي العراقية من سوريا.

كما اعتقلت قوات الأمن أربعة مسلحين آخرين ينتمون إلى ما يعرف بـ”ديواني الجند والغنائم التابع لولاية الجزيرة”.

وفي التفاصيل، ذكر بيان الخلية الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن جهاز الأمن الوطني “نصب كمينا محكما للقبض على الإرهابيين (الاثنين) خلال محاولتهما التسلل عبر الحدود”.

وأضاف أنه “تم تدوين أقوالهما أصوليا واعترفا بالانتماء لعصابات داعش الإرهابية ومشاركتهما في مواجهة الأجهزة الأمنية”، مشيرا إلى “إحالتهما للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة وفق القانون العراقي”.

وذكر البيان “اعتقال 4 مسلحين من داعش ينتمون إلى ما يسمى ديواني الجند والغائم التابعة لولاية الجزيرة، وإحالتهم إلى القضاء”.

وأوضحت الخلية أن الموقوفين الأربعة “شاركوا في سلب ممتلكات المواطنين علاوة على صد تقدم القوات العسكرية خلال عمليات التحرير”.

وفي سياق متصل أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين العثور على 3 مخازن عتاد لتنظيم داعش، تحتوي على 80 حاوية عتاد متوسط وخفيف و70 مادة شديدة الانفجار مع أسلحة متوسطة وخفيفة في منطقة الثرثار غرب صلاح الدين.

المصدر: الحرة