العراق.. القبض على اثنين من “أكبر تجار المخدرات” قرب الحدود السورية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأحد، القبض على اثنين من أكبر تجار المخدرات قرب الحدود مع سوريا.

وقالت الخلية في بيان نشرته على حسابها في تويتر، إنه “تم إلقاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود، وهما من أكبر تجار المخدرات، وبحوزتهما 93 ألف حبة مخدرة، أي ما يعادل نحو 17 كيلوغراما من المواد المخدرة”.

وأضافت أن العملية تمت “بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود عملية إدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى قضاء القائم من سوريا”.

وأوضحت أنه “تم تشكيل فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بعد استحصال الموافقات القضائية، والتوجه إلى قضاء القائم ونصب كمين محكم” لتنفيذ العملية.

وفي سياق متصل أعلنت الخلية عن “تمكن قوة من اللواء 42، فرقة المشاة الـ 11، من إلقاء القبض على 13 متهما خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم منتحل صفة ومروج للمواد المخدرة”.

وأكدت أنه “تمت مصادرة 13 مسدسا وبندقيتين و188 رصاصة، وكمية من الحبوب ومادة الكريستال المخدرة، مع ثلاثة أجهزة تعاطي، وتم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة”.

المصدر: الحرة