العراق يحبط محاولة تسلل لعناصر «داعش» من سوريا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن قوات حرس الحدود العراقية تصدت لمحاولة تسلل عناصر من تنظيم «داعش» من الأراضي السورية غرب منطقة جبل سنجار شمال غربي العراق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، إن «قوة في قيادة حدود المنطقة السادسة تصدت الليلة الماضية لمحاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية بغرض العبور من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة الدوكجي الحدودية غرب جبل سنجار».

وذكرت أن قوات حرس الحدود العراقية «اشتبكت مع مجموعة إرهابية أخرى من داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار بعد أن قامت بفتح النار باتجاه الفوج ذاته واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة؛ تم خلاله إيقاف عملية التسلسل وهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الأراضي السورية».

ولاحقت قوة أخرى من قطاعات الحدود العناصر الموجودة على جبل سنجار وواجهتهم بمختلف الأسلحة، ولاذت هذه العناصر الإرهابية بالفرار. وأدى الحادث إلى مقتل أحد منتسبي الفوج الثالث – اللواء السادس في حرس الحدود.

وأكدت أن قيادة العمليات المشتركة «وجهت قيادة عمليات غرب نينوى بتقديم الدعم والإسناد إلى جميع المخافر الحدودية على طول الحدود مع تأمين إسناد جوي لجميع القطعات في الوقت المناسب من قبل طيران الجيش والقوة الجوية».

المصدر: الشرق الاوسط