العراق يعتزم استيراد غاز طبيعي من سوريا

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، القول إن البلاد تعتزم استيراد الغاز الطبيعي من سوريا.

وقال دون التطرق لتفاصيل: «هناك اتفاق وشيك مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان عبد الجبار يتحدث اليوم في بغداد بعد اجتماع مع نظيره السوري، بحسب الوكالة.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، في وقت سابق، عن خطة لتطوير قطاع الغاز ومنح مشروعات صناعة الغاز أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وأغلب مشروعات الغاز العراقية تتركز في جنوب البلاد، ومنها أرطاوي؛ حيث يجري العمل في مشروع تابع لشركة البصرة بطاقة 400 مليون قدم مكعب تحت التنفيذ، و600 مليون قدم مكعب تحت التغطية، وهناك أيضاً عمل مشترك مع «توتال» الفرنسية لإنشاء مجمع غاز مع شركة الغاز الجنوبية بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي، وتصل إلى 600 مليون تحت التغطية.

المصدر: الشرق الاوسط