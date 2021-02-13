العراق يعلن تلقيه دعوة من روسيا للمشاركة في مفاوضات أستانا حول سوريا بصفة مراقب

العراق يعلن تلقيه دعوة من روسيا للمشاركة في مفاوضات أستانا حول سوريا بصفة مراقب

أعلن العراق اليوم السبت عن تلقيه دعوة رسمية من روسيا للمشاركة في الجولة القادمة من مفاوضات أستانا بشأن تسوية الأزمة السورية.

وأكدت الخارجية العراقية في بيان لها أن تسليم هذه الدعوة جاء خلال اجتماع عقده الوكيل الأقدم فيها، نزار الخيرالله، مع السفير الروسي لدى بغداد، ماكسيم ماكسيموف، الخميس الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الطرفين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مضيفة أن السفير الروسي سلم إلى الجانب العراقي دعوة رسمية للمشاركة بصفة مراقب في الجولة الـ15 من مفاوضات “مسار أستانا” والمزمع عقدها في مدينة سوتشي الروسية في 16-17 فبراير الجاري بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على التقارب في وجهات نظرهما تجاه سبل تسوية الأزمة السورية وضرورة إيجاد حل سياسي لها من خلال “إعادة مد جسور الثقة بين السوريين بمختلف توجهاتهم ودون تدخلات خارجية”.

كما تناول الاجتماع، حسب البيان، مسألة الطلبة العراقيين الدارسين في المؤسسات التعليمية الروسية وإمكانية استثنائهم من الحظر المفروض على دخول الأجانب إلى الأراضي الروسية بسبب جائحة فيروس كورونا، علاوة على مناقشة موضوع حصول العراق على اللقاح الروسي “سبوتنيك V” المضاد لكورونا.

المصدر: RT