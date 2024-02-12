العشرات من أبناء السويداء يشاركون بمظاهرة شعبية مجددين مطالبهم بالحرية وإسقاط النظام

محافظة السويداء: شهدت مدينة السويداء اليوم مظاهرة شعبية شارك فيها العشرات من المواطنين، حيث جالت عدة شوارع انطلاقا من ساحة الفرسان إلى ساحة الكرامة وسط المدينة، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام، مطالبين بالحرية وإسقاط النظام وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق القرار الأممي 2254، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات” اجتماع السواعد يبني الوطن”، و”إيد بإيد يا جبلنا لنصل لحريتنا”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تجمع عدد من المواطنين أمام مديرية التربية في مدينة السويداء لمنع مدير التربية من الدخول، وذلك بعد مهلة منحها ممثلين عن الأهالي المحتجين للمديرية بإلغاء قرار فصل أحد المدرسين بسبب انتقاده لرأس النظام “بشار الأسد”، وبعد دخول المواطنين لمبنى مديرية التربية اكتشفوا وجود مدير التربية الذي بات ليلته داخل المبنى خشية منعه من الدخول، وسبق ذلك إقدام محتجين على تمزيق صور رأس النظام “بشار الأسد”، في مبنى المديرية احتجاجاً على فصل المدرس.