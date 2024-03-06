العشرات من النساء يشاركن بمظاهرة مناوئة لهيئة تحرير الشام في مدينة الأتارب غربي حلب

العشرات من النساء يشاركن بمظاهرة مناوئة لهيئة تحرير الشام في مدينة الأتارب غربي حلب

محافظة حلب: خرجت مظاهرة نسائية ضمت العشرات من النساء في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي ضد هيئة تحرير الشام، برفع الظلم والإفراج عن المعتقلين، ومحاكمة عاجلة للموقوفين في السجون ورحيل “أبو محمد الجولاني” قائد “الهيئة”.

ورصد المرصد السوري، خروج العشرات في مظاهرة ببلدة بنش بريف إدلب، ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها “الجولاني”.

وأبلغ أمس، مندوبي الوزارة الأوقاف التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” في مديريات الأوقاف وعن طريق مسؤولي المتابعة، الأئمة والخطباء في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام، الالتزام بنص خطبة الجمعة المقررة من قبلهم.

كما استدعت وزارة الأوقاف التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” بعض من خطباء وأئمة مساجد في مناطق نفوذها، لخروجهم عن نص خطبة الجمعة المقررة من قبل وزارة الأوقاف، وتكلمهم عن الظلم والإجرام في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.