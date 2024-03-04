العشرات يتجهزون لوقفة احتجاجية أمام “القصر العدلي” للمطالبة بمحاسبة قتلة شهيد انتفاضة السويداء

محافظة السويداء: بعد دعوة أطلقتها “فعاليات ثورية” يوم أمس، شارك العشرات من أبناء مدينة السويداء اليوم بوقفة احتجاجية أمام صالة السابع من نيسان، قبل توجههم إلى “القصر العدلي”، للمطالبة بمحاسبة قتلة أول شهيد سقط في انتفاضة السويداء.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن رتلا للشرطة العسكرية الروسية تجول في مدينة السويداء، واجتمع الوفد الروسي مع ضباط الأمن في المدينة، على خلفية التطورات الأخيرة بالسويداء، ومقتل أحد المتظاهرين بنيران القوى الأمنية التابعة للنظام، بالتوازي مع إصرار المتظاهرين على الحصول على مطالبهم.