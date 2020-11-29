العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: الانحدار المستمر

لا يزال باكرا الجزم حول استراتيجية محتملة لإدارة بايدن من أجل استعادة حلفاء أميركا واستعادة دورها ومكانتها في العالم ومن بينهم تركيا بالرغم من انتقادات بايدن لنهج أردوغان خلال حملته الانتخابية وبعدها.