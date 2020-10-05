العمليات العسكرية تتواصل ضمن البادية السورية عبر استمرار القصف الروسي والاشتباكات بين قوات النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار العمليات العسكرية ضمن البادية السورية، حيث تستمر الاشتباكات ضمن مثلث حلب – حماة – الرقة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، تزامناً مع تحليق مكثف لسرب من الطائرات الروسية، وسط غارات مكثفة تشنها تلك الطائرات على مواقع انتشار التنظيم في المنطقة هناك.

ورصد المرصد السوري قبل يومين، اشتباكات عنيفة متواصلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أُخرى في البادية السورية ضمن مثلث حماة – حلب – الرقة، حيث وثّق المرصد السوري مقتل 8 عناصر من قوات النظام جراء المعارك المتواصلة في بادية الرصافة جنوب محافظة الرقة، تزامنا مع معارك اندلعت بين خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشرة في البادية الغربية لمحافظة دير الزور وعناصر النظام، قتل على إثرها 3 عناصر من قوات النظام، وسط ضربات مكثفة ومتواصلة من المقاتلات الروسية على مواقع انتشار التنظيم في البادية السورية، كما وثّق المرصد السوري مقتل 17 مقاتلا من تنظيم “الدولة الإسلامية” في المعارك ذاتها.