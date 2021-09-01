“الفتح المبين” تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف إدلب.. والاخيرة تقصف 5 قرى في ريفي حماة وإدلب

استهدفت فصائل “الفتح المبين” بالمدفعية الثقيلة تجمعات قوات النظام في بلدة خان السبل وقرية حزارين وبسقلا في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي القرقور وخربة الناقوس وقرية زيزون ومحيط قرية قسطون في سهل الغاب بريف حماة الغربي، وقرية الموزرة جنوب إدلب.

وكانت هيئة تحرير الشام قد استهدفت بأكثر من 50 قذيفة وصاروخ مناطق في شطحة وجورين وناعورة جورين وميرزا الخاضعة جميعها لقوات النظام في ريف حماة الغربي، وذلك رداً على القصف الجوي الروسي صباح اليوم على معسكر تابع لتحرير الشام بريف إدلب الغربي، حيث تسببت القذائف الصاروخية باستشهاد طفلة وسقوط أكثر من 7 جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لحدوث أضرار مادية، كما قصفت تحرير الشام مناطق في خان شيخون ومعردبسة بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وأشار المرصد السوري إلى أن طائرات حربية روسية صباح اليوم الأربعاء، 7 غارات جوية على محيط قرية الحمامة بريف جسر الشغور، ضمن القطاع الغربي من محافظة إدلب، حيث استهدفت معسكراً تابع لهيئة تحرير الشام في المنطقة، ولم ترد معلومات عن الخسائر البشرية.