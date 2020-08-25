“الفتح المبين” تستهدف مواقع قوات النظام في ريف إدلب وتقتل وتجرح عددا من العناصر

استهدفت الفصائل المقاتلة عنصرا في قوات النظام على محور جوباس في ريف إدلب، ما أدى إلى مقتله على الفور.

على صعيد متصل، قتل عنصر في قوات النظام وأصيب آخرين، اليوم، جراء استهدافهم من قبل عناصر غرفة عمليات “الفتح المبين” بقذائف صاروخية (B9)، على محور حرش بينين جنوب إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، قصفا صاروخيا مكثفا نفذته قوات النظام البرية طال مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي نفذته فصائل “الفتح المبين” على مواقع النظام في “جبل الزاوية”، وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليق مكثف لطائرات الروس الحربية في أجواء محافظة إدلب.